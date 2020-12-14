ليبيا – وقع 30 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي بيانًا يرفض مقترحًا من البعثة الأممية ينص على خفض نسبة التصويت داخل الملتقى وخلق نصاب جديد لتمرير آلية اختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة .

وعلمت المرصد أن البيان الذي وقع عليه 30 عضوًا وما زال جمع الأصوات له جاريًا، قد وصف المقترح الأخير للبعثة الأممية (بشأن التصويت على خيارين لتخفيض النسبة المطلوبة لتمرير القرارات) بأنه صيغ مختلفة لمحتوى واحد مُصمم أو مفصل على أشخاص بعينهم، دون ذكر أسماء في البيان.

ورفض البيان “أي محاولة للالتفاف أو تجاهل تصويت الأغلبية في ملتقى الحوار”، وقال مصدر من الـ30 عضوًا للمرصد: “نحن لسنا سلطة منتخبة حتى نمرر مقترحات بـ 50+1، التصويت بيننا يجب أن يكون بغالبية التوافق فقط”.

وطالب الموقعون البعثة بالتوقف عن اتخاذ أي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين، مؤكدين أن المضي في هذا النهج والعرقلة قد يجعل من الاستمرار في الحوار أمرًا غير ذي جدوى، ملوحين بذلك بالانسحاب، وفقًا للبيان نفسه.

المرصد – متابعات

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