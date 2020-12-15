ليبيا – توقع تقرير تحليلي نشره موقع “إنسايد أوفر” الإخباري الإيطالي مضي البرلمان التركي بتفويض الرئيس رجب طيب أردوغان بمزيد من التدخل العسكري في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن طلب أردوغان المقدم بهدف تمديد التفويض لمدة عام آخر سيبت به بالإيجاب نهاية ديسمبر الجاري وهو الأمر الذي يثير مخاوف من إنهيار وقف إطلاق النار الهش في ليبيا وخرق الحظر الأممي لتوريد السلاح إلى البلاد.

وأكد التقرير أن التفويض المرتقب يمثل استمرارا للتنسيق اللوجستي وتقديم خدمات التدريب وأجهزة المخابرات وشحنات الأعتدة والأسلحة والمعدات التقنية لصالح القوات الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالإضافة إلى تمديد الوجود العسكري التركي في ليبيا.

وبين التقرير أن تركيا تزعم سعيها لتعزيز اتفاق وقف النار في ليبيا الساري منذ أواخر أكتوبر الماضي إلا أنها لا تسمح بذلك من دون محافظة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على قوته وتوسيع سيطرته لتشمل كافة أنحاء البلاد لأن الأتراك ينظرون إلى الأراضي الليبية بوصفها جزء من استراتيجية أشمل.

ويرى التقرير أن استقرار ليبيا رهينة لمصالح الدول الخارجية وعلى رأسها تركيا التي تبحث عن وقف إطلاق نار وسلام دائم يتضمن فوز عناصر الرئاسي بانتخابات في ديسمبر من العام 2021 وهو ما يمثل كارثة على الأطراف الأخرى في ليبيا لأنه يمثل تعزيزا لوجود الإخوان المتهمين بتقويض الوضع الأمني داخليا وإقليميا.

ترجمة المرصد – خاص

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