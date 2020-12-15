نيويورك – أكدت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إنها شعرت بـ”الفزع” لشنق الصحفي الإيراني المعارض روح الله زم.

وذكرت باشيليت في بيان أنها شعرت بـ”الذهول لإعدام روح الله زم في 12 ديسمبر، الناشط ومؤسس قناة أماد نيوز تلغرام”، معتبرة أن “إعدامه شنقا هو رمز لنمط من الاعترافات القسرية التي انتزعت تحت التعذيب وبثها عبر وسائل الإعلام الحكومية يستخدم كأساس لإدانة الناس”.

وأشارت إلى أن العديد من النشطاء الآخرين في إيران حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو بعقوبة الإعدام لممارستهم حقوقهم الإنسانية، بعد محاكمات لم تمتثل للمعايير الدولية.

وشددت على أن “هذه انتهاكات خطيرة لالتزام إيران بضمان المحاكمة العادلة وهي تؤدي إلى فرض عقوبة الإعدام بطريقة تعسفية”.

المصدر: “Urdu Point”

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