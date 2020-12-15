البرهان : رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي

البرهان : رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يسهم في دعم الانتقال الديمقراطي

السودان – علق رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، امس على القرار الأمريكي برفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال البرهان في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “هذا القرار سيسهم في دعم الإنتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الإنتقالية ورفاه الشعب السوداني”.

وأضاف “هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله أبناء بلادي وهو تم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية”.

يأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من اليوم توقيع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إشعارا يفيد برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، اعتبارا من اليوم الاثنين.

المصدر: RT

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