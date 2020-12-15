الجزائر – تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية امس من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اطمأنت فيها على حالته الصحية، وفقا لما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

وأوضح البيان أن “السيد الرئيس قدم شكره الجزيل للسيدة المستشارة على العناية الطبية التي لقيها في ألمانيا”.

وأضاف أن الطرفين “تحادثا مطولا عن الحالة الوبائية والاقتصادية في البلدين، كما تم التطرق إلى التعاون الثنائي بين الجزائر وألمانيا وسبل ترقيته مستقبلا، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما تطور الأوضاع في ليبيا”.

ولفت إلى أن “المستشارة الألمانية أعربت عن تمنياتها بدوام الصحة للسيد الرئيس، طالبة منه نقل عبارات الصداقة للشعب الجزائري”.

ويتواجد الرئيس الجزائري حاليا في أحد مستشفيات ألمانيا للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أسابيع.

المصدر: RT

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