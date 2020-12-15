الإمارات العربية – سيعود الهولندي بيرت فان مارفيك، وصيف مونديال 2010، لتدريب منتخب الإمارات لكرة القدم، بعدما أعلن الاخير، امس عن التوصل الى اتفاق للتعاقد معه.

جاء في بيان للاتحاد أنه توصل إلى” اتفاق مع الهولندي فان مارفيك لتدريب المنتخب الوطني، وسيتم إكمال إجراءات التعاقد بشكل رسمي فور وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة”.

وكان فان مارفيك أقيل من منصبه مطلع ديسمبر 2019 بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج “خليجي 24” في الدوحة، وعين بدلا منه الصربي إيفان يوفانوفيتش.

ودامت رحلته الأولى مع الإمارات أقل من 9 أشهر، بعد تعيينه خلفا للإيطالي البرتو زاكيروني الذي أوصل المنتخب إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 على أرضه.

لكن رحلة يوفانوفيتش مع “الأبيض” لم تكن أفضل بكثير، فأقيل في أبريل الماضي بعد 4 أشهر من توليه مهمة لم يخض خلالها أي مباراة بسبب توقف المنافسات الدولية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأقيل بعده الكولومبي خورخي لويس بينتو في نهاية نوفمبر الماضي بعد 5 أشهر من تعيينه.

ويعاني منتخب الامارات في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته بفوزين وخسارتين، ويملك 6 نقاط راهنا مقابل 11 لفيتنام و9 لماليزيا و8 لتايلاند، لكنه لعب مباراة أقل.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 4 مباريات بدءا من مارس المقبل، إذ يستضيف منتخب ماليزيا، ثم يحل ضيفا على إندونيسيا، ثم يستقبل تايلاند وفيتنام على التوالي.

وأشرف فان مارفيك، البالغ 68 عاما، على منتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده إلى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها الى كأس العالم 2018، قبل أن يشرف على المنتخب الأسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة.

وقاد فينورد روتردام إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي في 2002، كما أشرف على بوروسيا دورتموند الألماني.

المصدر: “أ ف ب”

Share and Enjoy ! 0 Shares