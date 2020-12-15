ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي القيادي في حزب “التجمع الإسلامي” وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد أمس الإثنين مع وفد مالطي ضم: “وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفرست بارتولو، وزيرة التعليم جوستن كاروانا، وكيل وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية كريستوفر كوتاير، وكيل وزارة التعليم فراتسيس فابري، والبروفيسور جيمس كاليا المدير التنفيذي لجامعة مالطا للفنون والتقنية”.

عماري أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على رغبة ليبيا في توطيد علاقات التعاون مع الجانب المالطي في مجال التعليم، وأن معهد تاجورني بمالطا هو استثمار ليبي مهم، مضيفًا أنه سيتم تشكيل فريق فني من الوزارة لتفقد أوضاعه الفنية واللوجستية للاستفادة منه في تعليم اللغة الإنجليزية واللغة العربية والبرامج التعليمية المشتركة.

كما أكد على وجود الأساس القانوني للعمل المشترك في مجال التربية والتعليم، وهو الاتفاقية الليبية المالطية المشتركة الموقعة في عام 2010، وكذلك رغبة الطرفين في التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالتربية والتعليم، وكذلك الاتفاقية بين جامعة طرابلس والجامعة المالطية.

ومن جانبه، قدم وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام ما يواجهه معهد تاجورني من إشكاليات إدارية وقانونية، والمساعي المبذولة لحلحلتها، منوهًا لأهمية تسهيل تراخيص المزاولة للمعهد، وإلغاء الضريبة المضافة التي يدفعها المعهد وضريبة الدخل التي يدفعها العاملون به.

ومن جانبها، أفادت وزيرة التعليم المالطية جوستن كاروانا أن بلادها تمتلك الخبرات الكافية لتدريس اللغة الإنجليزية لليبيين في معهد تاجورني، الذي يمتلك الإمكانيات اللازمة للتدريس.

فيما أكد وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفرست بارتولو أن بلاده تتوق للتعاون مع ليبيا وفتح آفاق جديدة في مجال التعليم الذي يعتبر أجود أنواع السلاح، مما يزيد في زيادة أواصر التعاون بين البلدين.

وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم خلال الفترة القادمة، والبدء الفعلي في تقديم تسهيلات التأشيرة للطلبة الليبيين، بعد استئناف عمل السفارة المالطية خلال الفترة القادمة، وعودة خطوط الطيران بين ليبيا مالطا، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المواصلات بحكومة الوفاق.

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