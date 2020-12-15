الولايات المتحدة – انطلقت في الولايات المتحدة، امس الاثنين، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مع أنها قد لا تبدأ في بعض الولايات قبل يوم الأربعاء.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن اللقاح سيتم نقله، اليوم الاثنين، إلى 145 نقطة في جميع الولايات الـ 50، ليتم نقل كميات منه إلى 425 نقطة أخرى يوم الثلاثاء، وإلى 66 نقطة إضافية يوم الأربعاء. ويدور الحديث عن نقل ملايين من جرعات اللقاح في المرحلة الأولى من الحملة.

وقالت إن القرار في تحديد الأولويات بين الفئات التي سيتم تطعيمها، يعود إلى سلطات كل ولاية، غير أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أوصت بالبدء من الأطباء ونزلاء دور رعاية المسنين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن موظفي البيت الأبيض سيتلقون اللقاح في وقت لاحق، مؤكدا أنه أعطى توجيهات بهذا الشأن. وقال ترامب إنه لا يخطط للحصول على التطعيم في المرحلة الراهنة.

المصدر: نوفوستي

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