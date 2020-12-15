سويسرا – أسفرت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة تجمع بايرن ميونخ الألماني حامل لقب المسابقة، بنظيره لاتسيو الإيطالي، في دور الـ16.

وأجريت مراسم القرعة، ظهر امس، بمقر الاتحاد الأوروبي “يويفا”، بمدينة نيون السويسرية.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، أن بايرن ميونخ لم يتلق أي هزيمة في آخر 8 مباريات لعبها أمام الأندية الإيطالية في دوري الأبطال.

وأضافت أن الفريق البافاري حقق 6 انتصارات وتعادل مرتين، حيث يمتلك سجلاً مميزًا أمام أندية الكالتشيو في المباريات الأخيرة.

وكان بايرن ميونخ قد تأهل لهذا الدور متصدرًا للمجموعة الأولى، بينما صعد لاتسيو كوصيف للمجموعة السادسة.

وكالات

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