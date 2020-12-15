بومبيو : لن نتوانى عن ملاحقة كل من لعب دورا في اختطاف روبرت ليفينسون

بومبيو : لن نتوانى عن ملاحقة كل من لعب دورا في اختطاف روبرت ليفينسون

واشنطن – أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة وضعت اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية على لائحة العقوبات.

وذكر بومبيو في تغريدة عبر “تويتر” أن “هذين المسؤولين متورطين في اختطاف عنصر الـFBI السابق روبرت ليفينسون واحتجازه ووفاته المحتملة”، مشددا على “أننا لن نتوانى عن ملاحقة من لعب دورا في اختفائه”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أنها أدرجت على اللائحة السوداء “محمد بصيري وأحمد خزاعي وهما من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS)، وهما متورطان في اختطاف روبرت أ. ليفينسون في جزيرة كيش الإيرانية في 9 مارس 2007”.

المصدر: RT

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