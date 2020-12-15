ليبيا – قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق إنه في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، قام جهاز الإسعاف الطائر أمس الإثنين باستلام طائرة الإسعاف الجديدة التي تم شراؤها من طراز (سيسنا سايتيشن 680 لاتتيود).

خارجية الوفاق أشارت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أنه سيعزز التعاون في هذا المجال من خلال شراء ثلاث طائرات عمودية بداية العام المقبل، إضافة إلى بناء مركز صيانة لهذه الطائرات بمطار معيتيقه الدولي، وسيكون الأول من نوعه في أفريقيا، وسيكون جاهزًا مع نهاية شهر أبريل من ذات العام.

وشارك أعضاء من السفارة الليبية في واشنطن في مراسم استلام الطائرة وانتهاء تدريب أحد طواقم جهاز الإسعاف الطائر.

من جانبه، أكد مدير عام جهاز الإسعاف الطائر الكابتن فتحي ناجي على أهمية هذه الخطوة معربًا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت من وزارة الخارجية.

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