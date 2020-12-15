روسيا – يعمل المهندسون الروس على تصميم مسدس يمكن مقارنته بمسدس Glock نمساوي الصنع من حيث مواصفاته التقنية.

لكن المسدس الروسي سيكون أرخص من Glock بمقدار الضعف.

وقال مدير عام الشركة الروسية المصممة لمسدس ORSIS البلاستيكي عيار 9×19 ملم في حديث أدلى به لوكالة “نوفوستي” الروسية: ” إننا نأخذ بالحسبان خبرة تصميم مسدسي “غلوك” و”زيغزاور” النمساويين ونعول على أن نطلق بحلول عام 2021 نموذجا اختباريا لمسدسنا. ونأمل أن يتفق حسب وزنه ومواصفاته القتالية مع مسدسات Glock من الجيل الخامس”.

وأشار المدير العام إلى أن من المميزات الهامة للمسدس البلاستيكي الروسي هي سعره ، مع العلم أن سعر مسدس “غلوك” يفوق 200 ألف روبل. أما سعر مسدس ORSIS روسي الصنع فلا يزيد عن 100 ألف روبل ( نحو 1300 دولار).

ومن مميزات ORSIS، شأنه شأن مسدسات Glock كلها، الوزن الخفيف والقوة الخارقة العالية للرصاصة والأمان وبساطة الاستخدام. ويصنع من االبوليميرات خفيفة الوزن المقاومة للحرارة والصدمات.

جدير بالذكر أن مسدسات Glock البلاستيكية تتوفر في حوزة أجهزة الأمن لـ30 بلدا.

المصدر: سلاح روسيا

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