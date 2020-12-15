ليبيا – أعلن دبلوماسيون أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اقترح مبعوثين جديدين للتوسط في ليبيا والشرق الأوسط، مشيرين إلى أن مجلس الأمن قد يعطي الضوء الأخضر بشأنهما يوم الثلاثاء.

وكالة “رويترز” للأنباء أفادت وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” أمس الإثنين أن غوتيريش طرح مبعوثه الحالي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ليصبح مبعوثه الخاص لليبيا خلفًا لغسان سلامة الذي تنحى بسبب الإجهاد، كما رشح الدبلوماسي النرويجي المخضرم تور فنيسلاند لخلافة ملادينوف كوسيط للأمم المتحدة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأشارت إلى أنه إذا لم تكن هناك اعتراضات من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة بحلول مساء الثلاثاء فسيتم إقرار تعيينهما.

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