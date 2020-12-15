“فرانس فوتبول” تكشف عن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم

“فرانس فوتبول” تكشف عن أفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم

فرنسا – أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية امس القائمة النهائية لأفضل تشكيلة في تاريخ كرة القدم، والتي ساهم في اختيارها 140 صحفيا حول العالم.

وجاءت التشكيلة كالتالي (3-4-3):

– في حراسة المرمى: الروسي ليف ياشين (الحارس الأسطوري لمنتخب الاتحاد السوفيتي سابقا).

– في خط الدفاع: الإيطالي باولو مالديني، الألماني فرانك بيكنباور والبرازيلي كافو

– في خط الوسط: البرازيلي بيليه، الإسباني تشافي هيرنانديز، الألماني لوثار ماتيوس ودييغو أرماندو مارادونا

– في خط الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي رونالدو نازاريو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

المصدر: مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية

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