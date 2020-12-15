إنجلترا – فشلت شركة Virgin Galactic التابعة للملياردير البريطاني، ريشارد برانسن، في الاختبار الجوي لطائرة SpaceShipTwo الفضائية .

وقال ناطق باسم الشركة في مدونتها على “تويتر” إن الاختبار الجوي للطائرة الفضائية جرى في سماء ولاية نيو مكسيكو وأضاف أن سبب فشل اختبار الطائرة يكمن في خلل حدث بنظام الإشعال لمحرك الطائرة الفضائية. أما الطائرة الأم التي حملت طائرة Unity الفضائية فإنها، حسب الناطق، في حالة جيد. ولم يتعرض طاقمها لأي إصابات. وأوضح أن المطار الفضائي الذي أقلعت منه الطائرة تتوفر فيه بضعة محركات ضرورية لمواصلة الاختبارات.

وقد أقلعت الطائرة الأم SpaceShipTwo مع طائرة Unity الفضائية من مطار نيو مكسيكو الساعة 10.24 يوم 12 ديسمبر الجاري بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي ، ثم انفصلت عنها الطائرة الفضائية على ارتفاع 12.1 كيلومتر فوق الأرض، لكنها فشلت في تشغيل محركها واضطرت إلى الهبوط في مطار نيو مكسيكو بدلا من الوصول إلى مدار الأرض المنخفض. وتولى قيادة الطائرة الفضائية الطياران، سي جي ستاركاو ودافيد ماكي.

يذكر أن الطائرة الفضائية التابعة لشركة Virgin Galactic بمقدورها، حسب مواصفاتها التصميمية، أن تحمل 6 ركاب من السياح الفضائيين وتصعد بهم إلى ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح الأرض ليصلوا إلى حالة انعدام الوزن لمدة دقائق ويستمتعون بمناظر الأرض من الارتفاع العالي. وتستغرق رحلتها الجوية والفضائية نحو ساعتين.

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعتزم البدء في تحقيق رحلات فضائية سياحية منتظمة في منتصف عام 2020 لتصبح تلك الرحلات رابحة عام 2021 ، مع العلم أن كلفة تذكرة واحدة للرحلة الفضائية السياحية ستبلغ 200 – 250 ألف دولار.

وقد بلغ عدد الراغبين في القيام برحلة فضائية سياحية على ارتفاع 100 كيلومتر 600 شخص.

المصدر: تاس

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