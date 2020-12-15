موسكو – أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المقترح الروسي حول الأمن الجماعي في منطقة الخليج لا يزال قائما، والحاجة إليه تتزايد في ظل الأزمة حول الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين: “نعتقد أنه في ظل الظروف الحالية، بما في ذلك مراعاة الأزمة المحيطة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ومحاولات استبدال هذه الخطة بشيء آخر مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي، فإن الحاجة إلى الجهود في هذا الاتجاه أصبحت ملحة أكثر”.

وقال وزير الخارجية الروسي: “نتفهم الصعوبات القائمة بين بعض الدول العربية في هذه المنطقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونعرب عن استعدادنا للمساعدة في خلق الظروف لإطلاق حوار”.

المصدر: نوفوستي

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