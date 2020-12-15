ليبيا – عقدت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا طرابلس اجتماعًا مع لجنة الوبائيات، التي قدمت دراستها الأسبوعية للوضع الوبائي بالمنطقة للاسبوع الماضي، حيث ما زال الوضع الوبائي بالمستوى الرابع، والتفشي المجتمعي في انخفاض عام بجميع المعدلات.

اللجنة أشارت وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أن التفشي المجتمعي في انخفاض عام، خاصة في منطقة طرابلس والمنطقة الغربية في المعدلات الوبائية، مقارنة بالأسابيع الماضية بنسبة أكثر من 10 %، بالنسبة للحالات الموجبة.

وأوضحت أنه من الممكن أن ينخفض التفشي المجتمعي إلى المستوى الثالث إذا حدث تحسن في خدمات مراكز العزل، وارتفاع الوعي المجتمعي الناتج عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة أنه مع دخول فصل الشتاء لاحظ الجميع نقصًا في التجمعات والمناسبات الاجتماعية والتنقل بين المدن.

وبالنسبة للتعليم العام، قالت اللجنة أنه تم إعداد الخطة الإستراتيجية لاستنئاف الدراسة، وهذه الخطة جاهزة للاعتماد، داعيةً في الوقت ذاته إلى العمل التوعوي الموجه للبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات والأماكن المغلقة، وضرورة أن تقتصر خدمات المقاهي والمطاعم على take away فقط، ومنع أي تجمعات من أي نوع داخل البلديات؛ بالإضافة لفرض الغرامات المجتمعية والتجارية في حالة عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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