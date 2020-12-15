ليبيا – قال الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي سابقًا والمستشار بمعهد الولايات المتحدة للسلام السفير هشام يوسف إن واشنطن لم تكن لها سياسة نشطة في ليبيا في أعقاب اغتيال السفير الأمريكي في بنغازي كريستوفر ستيفنز، وبالتالي لم تكن الولايات المتحدة منخرطة خلال السنوات الماضية.

السفير يوسف وفي حوار مع “بوابة أخبار اليوم” المصرية أمس الإثنين أضاف أن القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا ستيفاني وليامز أمريكية الجنسية، وأسهمت في التوصل لوقف إطلاق النار مؤخرًا.

وأكد أن فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية،لم تشهد حديثًا متعمقًا عن الملف الليبي، قائلًا: “لا أتصور أيضًا أنها ستكون أولوية على قائمة الرئيس المنتخب جون بايدن، إلا إذا حدث تطور فيما يتعلق بملف الإرهاب، فربما يؤدي هذا إلى تغيير الموقف”.

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