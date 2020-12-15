مصر – أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أن مصر نفذت 29 مشروعا باستثمارات بلغت 437 مليار جنيه في مجال الغاز الطبيعي.

وأوضح الملا خلال مؤتمر صحفي أن هذا الأمر ساهم فى حصول مصر على المركز الثالث عشر عالميا والثاني أفريقيا والخامس على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه مع بدء تنفيذ الاستراتيجية عام 2016 كان معدل النمو في قطاع الغاز بالسالب ونتيجة للجهود حدث تحول ليصبح النمو إيجابياً بنسبة 25%.

وأكد المهندس الملا، خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي، أن هذا النمو انعكس بالإيجاب أيضا على معدلات استخدام الغاز الطبيعي فى السوق المحلي حيث يعادل ما تم توصيله من وحدات سكنية بالغاز خلال الست سنوات الماضية نحو 45% من الوحدات التى تم توصيلها بالغاز على مدار 40 عاما منذ بدء النشاط.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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