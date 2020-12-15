ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن ما يواجه الحوار السياسي الليبي الحالي هي العقدة ذاتها التي واجهت الوصول إلى حل سياسي في عام 2017 بين لجنتي الحوار لمجلس النواب ومجلس الدولة، واتفقوا على تقليص الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، واستحداث منصب رئيس للحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الإثنين أضاف أن المشكلة التي واجهتهم هي أزمة التوافق على آلية الترشح للمناصب أو اختيار الأعضاء، حيث انفرط عقد الحوار واشتعلت الحرب في العام 2019.

وحذر معزب من أن فشل الحوار بين أعضاء لجنة الـ 75 هذه المرة ستكون لها انعكاساتها الدامية حال الدخول في حرب؛ لأنها ستكون طويلة وقاسية أكثر من سابقتها، مشيرًا إلى ضرورة تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية في الوقت الراهن.

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