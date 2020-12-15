ألمانيا – تسلم النرويجي، إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جائزة الفتى الذهبي كأفضل لاعب صاعد في العالم، التي تمنحها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية.

وتلقى هالاند جائزته، الاثنين، خلال الحفل الذي عقدته الصحيفة الإيطالية في مدينة تورينو، فيما نشر صورته مع الجائزة على حسابه الشخصي على “تويتر” معلقا عليها: “فخور”.

وحسم المهاجم، البالغ 20 عاما، المنافسة أمام جادون سانشو، جناح بوروسيا دورتموند، أحد أشرس المنافسين.

وتفوق كذلك على ألفونسو ديفيس، مدافع بايرن ميونيخ، وميسون جرينوود، مهاجم مانشستر يونايتد، وأنسو فاتي، جناح برشلونة الذي أصبح أحد اللاعبين الأساسيين في عمر الـ 18 فقط، قبل تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب مؤخرا.

ويأتي هذا الإنجاز للمهاجم الشاب هالاند، بعدما أحرز 44 هدفا بجميع البطولات طوال موسم 2019-2020.

المصدر:twitter\ErlingHaaland

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