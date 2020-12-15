تركيا – وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، فجر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، تمهيداً لزيارة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، إلى هناك يوم الخميس المقبل.

وكتب السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي، على حسابه في الفيسبوك: “استقبلت فجر اليوم وزير الخارجية فؤاد حسين والوفد المرافق له”.

وفي وقت سابق، أعلن السفير العراقي في أنقرة، أن الزيارة التي سيجريها الكاظمي تتضمن بحث ملفات أمنية واقتصادية وتجارية، إلى جانب المياه والحدود ومنح تأشيرات الدخول لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين.

المصدر: RT

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