الصين – كشفت بيانات رسمية، امس أن إنتاج الصين المحلي من النفط الخام في نوفمبر الماضي زاد 1.2 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 15.96 مليون طن.

وبلغ الإنتاج منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر 178.63 مليون طن، بارتفاع 1.6 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد استهلاك المصافي من النفط الخام على المستوى الوطني 3.2 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى 58.35 مليون طن، فيما بلغ الاستهلاك منذ بداية العام 614.41 مليون طن، بزيادة 3.1 بالمئة، على أساس سنوي.

وزاد إنتاج الغاز الطبيعي 11.8 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى 16.9 مليار متر مكعب. وسجل الإنتاج منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر 170.2 مليار متر مكعب، بزيادة 9.3 بالمئة.

المصدر: رويترز

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