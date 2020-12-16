ليبيا – ربط الرئيس المالطي جورج فيلا إيجاد حل ناجع لتنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية المهددة لمالطا بإنهاء الصراع في ليبيا وإعادة الاستقرار لهذا البلد.

فيلا أشار خلال خطابه بمناسبة عيد يوم الجمهورية الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد إلى أن نهاية الصراع في ليبيا المؤمل تحققه في ظل استمرار المفاوضات يمكن أن يمثل خطوة إلى الأمام نحو الوصول إلى حل إيجابي لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية.

وأعرب فيلا عن أمله في أن تؤدي التطورات الأخيرة ولا سيما وقف إطلاق النار واستمرار الحوار إلى سيطرة الحكومة الليبية الجديدة على المهربين المتسببين بتنامي هذه الظاهرة مبديا في ذات الوقت امتعاضه من أعضاء الاتحاد الأوروبي لعدم تعاونهم مع مالطا لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

بدوره أشاد أشاد رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا بما عبر عنه التطورات الإيجابية بخصوص ليبيا لا سيما بعد الاتفاق على تمويل حرس السواحل التابعين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لمكافحة المتاجرين بالبشر.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares