السعودية – أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح فيروس كورونا إلى المملكة.

وأعلن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة صباح اليوم، وقال إن اللقاح سيوفر بشكل مجاني للجميع، وأن الأولوية في اللقاح لمن لديهم أمراض مزمنة ومن تجاوز عمرهم فوق الـ65 عاما.

وتوقع وزير الصحة السعودي، أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المواطنين والمقيمين على اللقاح.

وقال خلال مشاركته اليوم في ملتقى الميزانية 2021: “من المتوقع أن تنتهي جائحة كورونا عندما يحصل أغلب المجتمع على اللقاح، وعندما تنخفض الحالات بشكل كبير، ويرى الخبراء المتخصصون أنه الوقت المناسب لرفع الاحترازات”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أنها ستبدأ اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وأهابت الوزارة بالجميع سرعة التسجيل حفاظا على صحتهم وسلامتهم وحماية لهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل أمس حتى ظهر اليوم الأربعاء، أكثر من “150” ألف شخص.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة مأمونية وفاعلية اللقاح، نظرا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية + سبق

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