ليبيا – قال عضو مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي بدر علي سليمان العقيبي إنه تم تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.

العقيبي أكد في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” أنه بعد إعلان البعثة اليوم الفشل في الوصول إلى آلية توافقية لاختيار السلطة الجديدة، شكل البرلمان لجنة من 7 أعضاء من مجلس النواب لوضع اقتراحات وحلول.

وأضاف أنه سيتم اعتماد اللجنة خلال جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل بمقره الدستوري في مدينة بنغازي، مشيرًا إلى أن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، وضرورة توحيد المؤسسات تقع على عاتق البرلمان.

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