ليبيا – اعتبر المحلل السياسي كامل المرعاش أنه سيتعين على المبعوث الأممي الجديد نيكولاي ملادينوف الانتظار على الأقل إلى مارس 2021؛ حتى تتضح الرؤية حول سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة، وبروز معطيات جديدة على المستوى الليبي أو الإقليمي أو الدولي.

المرعاش خلص في تصريح لموقع “العين الإخبارية” اليوم الأربعاء إلى أن ما تقدم يعني أن الملف الليبي سيراوح مكانه لـ6 أشهر أخرى، ولن يحدث اختراق مهم لحلحلة الأزمة.

وأوضح أن من أهم الملفات التي سيعمل عليها المبعوث الأممي ستكون استمرار رعاية أعمال لجنة 5+5 العسكرية، والمحافظة على وقف إطلاق النار، وتطبيق النتائج التي تم التوصل إليها في اجتماعات جنيف، فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في ليبيا، واستمرار تدفق النفط وتقسيم عائداته بشكل عادل بين أقاليم ليبيا الثلاثة.

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