سوريا – وجه مجلس الشعب السوري (البرلمان) 37 رسالة إلى منظمات وشخصيات دولية يطالبها باستنكار وإدانة ما وصفها بـ” الجريمة المستمرة” التي ترتكبها تركيا بقطع المياه عن مدينة الحسكة السورية.

ودعا رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، أمين عام الأمم المتحدة ورؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية والعربية إلى “إدانة عدوان النظام التركي المحتل وممارسة كافة أشكال الضغوط المتاحة لإيقاف جرائمه النكراء غير القانونية واللا إنسانية بحق السكان الآمنين”.

وفي الرسائل التي وجهها باسم المجلس قال صباغ إن مجلس الشعب يعبر عن “شجبه واستنكاره للجريمة النكراء المستمرة والمتكررة التي يرتكبها النظام التركي المحتل بقطع المياه من محطة علوك التي تعتبر المصدر الرئيس لتامين مياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مدينة الحسكة والتجمعات السكنية التابعة لها، وذلك منذ الثلاثين من الشهر الماضي”.

وأشار صباغ في الرسائل التي نشرتها صفحة مجلس الشعب، إلى أن تركيا قطعت المياه عن الحسكة 17 مرة، منذ منذ احتلالها منطقة رأس العين التي توجد فيها محطة علوك.

وأضاف صباغ أن “استخدام النظام التركي المياه سلاح حرب ضد المدنيين السوريين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لأهالي تلك المنطقة، يعتبر جريمة حرب وانتهاكا واعتداء فاضحا على كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية”

المصدر: RT

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