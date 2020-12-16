إنجلترا – تعرض تشيلسي لخسارة مريرة أمام مضيفه وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما امس في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح “البلوز” باب التسجيل عن طريق نجمه الفرنسي أوليفييه جيرو في الدقيقة الـ49.

وعادل البرتغالي دانييل بودينسي لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ66، قبل أن يسجل مواطنه بيدرو نيتو هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي لفريق تشيلسي، حيث خسر السبت الماضي أمام إيفرتون بهدف دون رد، ليبقى رصيده متجمدا عند 22 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب فرق “البريميرليغ”.

المصدر: RT

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