ليبيا – بارك حسني بي رجل الأعمال ما أعلن عنه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عن توحيد سعر الصرف في قرار واجتماع قال أنه جاء بسرعة بعد أن أوقف رئيس مؤسسة النفط الإيراد علي المصرف مؤقتًا .

وقال حسني بي في تدوينة عبر صفحته الرسمية أن توحيد مصرف ليبيا المركزي و قرار توحيد سعر الصرف لجميع الاغراض حكومة و شعب هو خبر مفرح .

وأضاف : ” ماذا لو يتم إيقاف مرتبات وتغطية تكاليف السياسين الذين عرقلوا بالأمس تشكيل سلطة موحدة وعدم دفع تذاكر سفرهم وفنادقهم بالخارج وسحب جوازاتهم الحمراء ؟ الأكيد سيتفقون وبسرعة ” .

وشدد بي على أن توحيد سعر الصرف على 4.48 دينار للدولار الواحد هو الخبر المفرح أما الخبر السيء بحسب وجهة نظره هو أن 30 ليبيًا من اعضاء لجنة الحوار قال أنهم يحاولون ما أسماه ” افشال الحل السياسي ” من خلال امتناعهم على التصويت .

وأضاف بأن توحيد سعر الصرف سينتج عنه توفير السيولة وتقوية القوة الشرائية للدينار وانخفاض اغلب الاسعار بنسبة 30% إلى 35% وهو خبر مفرح أما السيء فهو وبسبب 30 عضوا بالمسار السياسي هناك استمرار في العبث ، أيضًا بحسب قوله .

المرصد – متابعات

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