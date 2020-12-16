إيطاليا – أكد وزراء صحة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وخمس دول أوروبية أخرى، امس إنهم سينسقون فيما بينهم لإطلاق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بيان مشترك لوزراء الصحة أن الدول المعنية ستعزز “تنسيق إطلاق حملات التطعيم” وستتبادل المعلومات بسرعة حول كيفية سيرها، إلى جانب التزامات أخرى.

وأصدرت إيطاليا البيان الذي وقع عليه أيضا وزراء صحة ألمانيا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا وسويسرا.

إلى ذلك، تعتزم إيطاليا إقامة مراكز في الساحات لتوزيع اللقاح الواقي من فيروس كورونا وذلك ضمن حملة تنطلق الشهر المقبل، فيما عبرت الحكومة عن ثقتها في تطعيم معظم الإيطاليين بحلول سبتمبر.

المصدر: “رويترز”

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