رئيس الوزراء الروسي يوقع على مراسيم لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية

رئيس الوزراء الروسي يوقع على مراسيم لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية

روسيا – وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، امس على مجموعة من المراسيم لتحقيق الاستقرار في أسعار المواد الغذائية في السوق الروسية.

ومن الوثائق التي وقعها رئيس الوزراء الروسي اتفاقيات خاصة بين وزارتي الزراعة، والصناعة والتجارة، وهيئة مكافحة الاحتكار مع منتجي الأغذية وسلاسل البيع بالتجزئة في روسيا.

ووفقا لبيان صدر عن الحكومة الروسية ستساعد هذه الاتفاقيات في خفض أسعار مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر وزيت دوار الشمس.

كذلك وضعت الحكومة الروسية حصصا لتصدير الحبوب من روسيا للفترة من 15 فبراير المقبل وحتى 30 يونيو 2021، كما فرضت رسوما جمركية على صادرات القمح لتحقيق استقرار في أسعار الطحين والخبز.

وكان الرئيس الروسي قد انتقد الأسبوع الماضي عمل الحكومة الروسية في ظل الوضع الاقتصادي السائد من ارتفاع بأسعار المواد الاستهلاكية وتراجع المداخيل وارتفاع معدلات البطالة.

وطالب بوتين مجلس الوزراء الروسي بحل قضية أسعار المواد الغذائية ابتداء من الأسبوع الجاري متوجها لأعضاء الحكومة بالأخذ والعمل بكل ما يتطلبه الأمر.

المصدر: نوفوستي

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