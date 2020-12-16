روسيا – أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” أن البعثات الروسية المأهولة إلى القمر ستكون باستخدام صواريخ من نوع ” أنغارا”، وليس صواريخ “ينيسي” فائقة الثقل.

وأشار روغوزين، إلى أن صواريخ “أنغارا” بنسخها الجديدة (5М, 5В) ستكون الوسيلة الأساسية لنقل الحمولات الثقيلة وأداة عامة لاستكشاف الفضاء البعيد. وإن وجود مجمعين للإطلاق بحلول عام 2023 سيسمح بالجمع بين عمليات الإطلاق، وتجمع البعثات المأهولة في المدار. وقد وجدنا الأداة الرئيسية لبدء عمليات استكشاف القمر”.

وأضاف، أما بالنسبة لصواريخ “ينيسي” الفائقة الثقل، فإنه من السابق لأوانه البدء في إنتاجها، قبل ابتكار تقنيات جديدة.

وقال، ” شخصيا، لن أبدأ في إنتاج مجمعات فائقة الثقل، على أساس الحلول المتوفرة، مع أنها جيدة وقادرة على المنافسة. نحن بحاجة إلى محرك جديد للتحليق، يمكن تكرار استخدامه. ويجب أن ينتج مثل هذا المحرك باستخدام أحدث التقنيات المضافة، لتخفيض تكلفة إنتاجه المتسلسل”.

ووفقا له، إلى جانب هذا، يجب ابتكار مواد جديدة خفيفة من أجل تخفيض وزن جسم الصاروخ وخزانات الوقود، لتخفيض تكاليف الإنتاج وكلفة نقل المنتجات النهائية إلى المطار الفضائي.

وقال، “يجب أن ندرك أن الصواريخ الثقيلة لن تطلق كثيرا كما صواريخ الفئة المتوسطة. وإن العمل على إنتاج نماذج صواريخ عامة فائقة الثقل، سيقودنا إلى ابتكار نموذج لصاروخ نقل من الفئة المتوسطة، ليحل محل صاروخ “سويوز-2″ الأسطوري”.

المصدر: نوفوستي

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