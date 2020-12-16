إيطليا – نقلت صحيفة “فوتبول إيطاليا” عن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي تصريحه، بأنه عندما يتعلق الأمر بمشاهدة التلفاز فإنه يفضل نزالات الملاكمة على مباريات كرة القدم.

وجاء ذلك في تصريحات لرونالدو لشبكة “DAZN” العالمية، حيث أصبح أحد أبطال فيلمها الوثائقي، الذي يقارن نجم كرة القدم البرتغالي بالملاكم الكازاخي غينادي غولوفكين.

ونقلت الصحيفة الإيطالية عن رونالدو: “عندما كنت في مانشستر يونايتد، كان مدرب الملاكمة معي وقال لي، أعتقد أن التدريب على هذا النوع من الرياضة يمكن أن يكون مفيدا للاعب كرة القدم لأنه يشحذ حواسك ويعلمك كيفية التحرك”.

وأضاف: “رياضة الملاكمة أكثر صعوبة لأنك عندما تنافس فأنت وحيد ولا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون ملاكما إنه أمر صعب. لعب كرة القدم هو شغفي، لكني أشاهد رياضات أخرى على التلفاز. بين مباراة كرة قدم أو نزال ملاكمة سأختار الخيار الثاني”.

وقال النجم البرتغالي أن حقيقة طول عمره في كرة القدم تكمن في “الرأس والتحفيز لعدم التراجع في المستوى”.

وقال: “في عمر الـ33، تبدأ التفكير في أنك تنحدر، لكنني أريد الاستمرار في لعب كرة القدم، قد يفكر الناس ويقولون، كريستيانو رونالدو كان لاعبا رائعا لكنه الآن بطيء، لا أريد أن يحدث ذلك، يمكنك الاعتناء بجسمك ولكن هذه ليست المشكلة، فالأمر يعتمد على رأسك ودوافعك وخبرتك”.

وختم رونالدو بالقول: “فيدرر (لاعب كرة المضرب السويسري) على سبيل المثال يبلغ من العمر 39 عاما ولا يزال في القمة”.

المصدر: football-italia.net

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