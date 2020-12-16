عمران أشارت في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” إلى أن المشاورات لم تصل إلى تفاهمات حول المناصب السيادية حتى الآن، دون نتائج واضحة وملموسة ومؤثرة في المسارات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.

وأضافت أن “البعثة الأممية تتلاعب بالمسار الدستوري في محاولة لسلك دروب ومسالك وعرة لن تفضي لشيء”، حسب وصفها.

وأوضحت أن ذلك المسار بسبب الإصرار على إقصاء مشروع الدستور والإرادة الشعبية ومنع طرحه للاستفتاء على الليبيين.

كما لفتت إلى أن إعطاء لجنة الحوار غير واضحة المعالم والاستناد على معايير وهمية وصلاحيات واسعة لا قبل لهم بها أدى للنتائج الحالية، بحسب قولها.

واعتبرت أن البعثة سعت بشكل واضح لا شك فيه لفرض قاعدة دستورية أعدت بأياد ورؤى غير ليبية، مشددةً على أن تحديد موعد للانتخابات دون قاعدة دستورية واضحة ودائمة وشعبية لا معنى له. سيمضي التاريخ كما مضى غيره.