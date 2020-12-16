إنجلترا – ليس مستبعدا أن يكون ظهور عقدة أو ورم غير مؤلم في الرقبة من أعراض سرطان الغدة الدرقية.

وتشير Daily Express، إلى أن ظهور عقدة أو ورم في الجهة الأمامية من الرقبة هو سبب وجيه لمراجعة الطبيب الأخصائي بأمراض السرطان.

وتضيف، ويمكن أن تشير إلى السرطان أعراض أخرى مثل: السعال الطويل دون انقطاع؛ وصعوبة في البلع؛ وضيق التنفس؛ وبحة الصوت غير الناجمة عن أمراض البرد.

ويشير المؤلفون، إلى أن حالة واحدة من مجموع 20 حالة ظهور ورم في الرقبة، تكون فعلا من الأعراض المبكرة لسرطان الغدة الدرقية، بحسب بيانات الخدمة الصحية الوطنية البريطانية.

وأما أورام الحالات الأخرى فتكون من أعراض أمراض أقل خطورة أو غير خطرة.

المصدر: نوفوستي

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