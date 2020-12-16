ليبيا – اجتمع عضو الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الأربعاء مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

الاجتماع الذي عقد في مدينة مصراتة تركز -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق- لمناقشة الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ودعم الولايات المتحدة للحل السياسي، بالإضافة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال حث مجلس إدارة المصرف المركزي القيام بخطوات إيجابية لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والتأكيد على أن المسارات الاقتصادية والسياسية هي الطريق لدعم الاستقرار وتجنب التصعيد العسكري.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تطوير علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم المصلحة المشتركة.

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