الأردن – أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم نمو احتياطي العملات الأجنبية خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي، على نحو طفيف، بنسبة 0.5% مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019.

وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية نوفمبر الماضي نحو 12.23 مليار دولار، مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

المصدر: رويترز

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