مصر – أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رحب بانضمام دولة الإمارات إلى منتدى غاز شرق المتوسط.

وقال راضي في بيان له امس: “السيد الرئيس يرحب بانضمام دولة الإمارات لمنتدى غاز شرق المتوسط كمراقب، بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، معبرا عن أهمية القيمة المضافة التي ستساهم بها الإمارات في نشاط المنتدى لخدمة المصالح الاستراتيجية وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنتدى”.

وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، قد وصف منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في القاهرة، بأنه تكتل معاد لأنقرة، معتبرا تحويله إلى منظمة دولية، أمرا بعيدا عن الواقع.

المصدر: RT

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