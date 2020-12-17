ليبيا – رهن عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي نجاح نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي الجديد في ليبيا بكسب مصداقية الليبيين من خلال ما سيتخذه من مواقف جدية لحل أزمتهم، وفي مقدمتها معالجة الأخطاء التي وقعت بها البعثة الأممية مؤخرًا.

البرغوثي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية قال: “لقد دعت البعثة في ظل قيادة وليامز 75 شخصية لملتقى الحوار السياسي، وشكلت بهم سلطة موزاية جديدة في البلاد، لكن أغلب هؤلاء من جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم، والجميع يعرف أن لهم ارتباطات بأجندات دولية غير وطنية”.

وأشار البرغوثي أن وليامز دعت إلى الحوار الليبي مزدوجي الجنسية ومن يقيمون خارج البلاد، أي من ليس لديهم أي تواصل أو خبرة بوطأة المعاناة، التي يعانيها الليبيون اليوم كما تحاول فرض إراداتها على الجميع فيما يتعلق بآليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية، على نحو يكرس مبدأ الانقسام بين الأقاليم الليبية بتحديد نسب الاقتراع لكل إقليم.

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