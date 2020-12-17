ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض عن ترحيبه بقرار المصرف المركزي بتحديد سعر الصرف 4.48 دينار ليبي للدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أنه على المدى البعيد سيتم إجراء بعض الأمور الخاصة بتحديد الآليات بالطريقة المثلى لتوزيع العملة لكل الليبيين.

الرعيض أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن القرار مكّن من شراء الدولار بكافة الطرق القانونية وتوفر السيولة في المصارف، بالإضافة إلى تحقيق نوع من العدالة والتنافس، معتبرًا أنه قرار جاء في صالح المواطن العادي.

وأضاف: “القرار مهم جدًا ويعتبر العامل الرئيس لاستقرار ليبيا، وأعتقد إذا ما طبق دون قيود ستنتهي أكثر من 60%؜ من مشاكل الليبين وستنخفض الأسعار لـ53%. تغيير السعر يعتبر الحل الوحيد والعملية الجراحية الضرورية للحل في ليبيا والابتعاد عن الابتزاز وتحسن مصرف ليبيا المركزي والابتعاد عن الرشاوى والمصلحة. بداية العام سيتم صرف علاوة الأبناء والزوجة بالتوازي مع تغير سعر الصرف، وسيتم تغيير سعر الوقود”.

كما أوضح أن تداعياته على السوق الموازي إذا ما طبق القرار بشكل صحيح فإنه سينتهي السوق الموازي، وسيكون سعر السوق الموازي لأقل من السوق الرسمي؛ لأن الكثير من تجار العملة لديهم أموال طائلة من العملة الصعبة يبعونها بـ 4 ونصف، وربما بعد فترة سيتم بيعها بـ 3 إذا ما أذن المصرف المركزي ببيع العملة دون قيود، ما يعني انتهاء مشكلة المقاصي والسيولة، بحسب قوله.

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