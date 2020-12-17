ليبيا – التقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند”.

اللقاء تركز وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة على مناقشة آفاق التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المجال الأمني، وكذلك استعراض الوضع الأمني والسياسي في ظل التطورات الأخيرة ومناقشة مخرجات حوار 5+5 الذي عُقد في مدينة غدامس خلال المدة الماضية.

وأكد المجتمعون على أن المسارات السياسية هي الطريق لدعم الاستقرار في ليبيا وتجنب ما وصفوه “بالتصعيد العسكري”، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام التي تخدم البلدين.

وحضر اللقاء آمر غرفة العمليات الميدانية التابعة للرئاسي ورئيس لجنة “5+5” أحمد أبوشحمة.

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