ليبيا – أكد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أمس الأربعاء أن المرصد يتابع ملف المرتزقة، سواء صدر قرار عن مجلس الأمن الدولي أم لم يصدر.

عبد الرحمن وفي تصريح لقناة “العربية” ونقله الموقع الرسمي للمرصد قال: “ونحن نتحدث عن المرتزقة من حملة الجنسية السورية الذين زج بهم أردوغان في ليبيا، وهؤلاء كان عددهم نحو 18 ألفًا وعاد منهم إلى الأراضي السورية نحو 10750 أحياء، وعادت جثث نحو 500 منهم إلى الأراضي السورية، أو بعضهم قتل ودفن في ليبيا”.

وأشار إلى وجود أكثر من 7000 مرتزق من حملة الجنسية السورية ما يزالون داخل الأراضي الليبية توقفت عملية إعادة المرتزقة منذ أكثر من شهر.

مدير المرصد نوّه إلى أنه إذا ما كان هناك وفاق ليبي – ليبي وهناك إمكانية للاستمرار في هذا الوفاق في ليبيا؛ فأن المرتزقة سيخرجون من ليبيا في القريب العاجل.

يشار إلى أن آلاف المرتزقة السوريين في عدة مواقع بين مصراتة والخمس والزاوية والوطية وطرابلس يخضعون لإشراف مباشر من وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح النمروش وينسق في أوضاعهم بشكل مباشر مع المسؤولين الأتراك في طرابلس.

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