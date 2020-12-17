ليبيا – دعا المحلل السياسي كامل المرعاش الأطراف التي تشعر بالارتياح لرحيل المبعوث الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز سواء بالداخل الليبي أو خارجه للتمهل وتقليل التوقعات فيما يتعلق بحيادية المبعوث الجديد.

المرعاش أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة ارتاحت من عبء تعامل البعض مع وليامز كمنفذ لسياسيات الإدارة الأميركية كما كان يردد معارضوها، في حين أن المبعوث الجديد جاء باقتراح أميركي، ولذلك فمن غير المستبعد أن يستمر في تطبيق الصفقة الأميركية الراهنة عبر ملتقى الحوار السياسي، رغم ما يعترضها من عراقيل حاليًا.

وتوقع المرعاش أن يؤدي حرص أميركا على مصالحها وسعيها للانفراد بالحل في ليبيا إلى نتائج عكسية، تؤدي لاستمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن عدم وجود أفق واضح حتى الآن فيما يتعلق بقضية تفكيك الميليشيات المسلحة المتناحرة بالعاصمة والغرب الليبي عمومًا يجعل تحديد موعد للانتخابات، بل والإصرار عليه مجرد أوهام.

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