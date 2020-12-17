ليبيا – شارك وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش أمس الأربعاء في إشغال الاجتماع السادس عشر لوزراء دفاع دول مبادرة 5+5 المتوسطية عبر تقنيات الفيديو، والذي يأتي تتويجًا للرئاسة الدورية المالطية 2020 لمبادرة 5+5 دفاع.

دفاع الوفاق أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن الاجتماع بدأ بكلمة افتتاحية ترحيبية من قبل رئيس الجلسة بايرون كاميليري وزير الداخلية و الأمن وإنفاذ القانون المالطي، ثم بتقديم عرض مرئي من قبل مدير البحث لسنة 2020 بقيادة البرتغال للمركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية لدول مبادرة 5+5 دفاع، لخلاصة وتوصيات البحث تحت عنوان ( الدفاع السيبراني في فضاء إقليم 5+5 (آفاق التعاون).

وأكد النمروش في كلمته على الإلتزام بمبادرة 5+5 بالنهج البراغماتي والتوافقي الذي أكسبها تحقيق قيمة مضافة وتطورًا سنويًا من خلال تنوع وزيادة عدد أنشطتها.

وأشاد بما وصفه بـ”الدور المهم والبارز” لمسلحي الوفاق في مجابهة كوفيد-19 والتي صاعدت في الأدوار غير العسكرية للجيوش، والتي دفعت إلى النظر في العلاقة بين الصحة والأمن وإعادة النظر في إدراج الأوبئة والجوائح في مقدمة تهديدات الأمن القومي للدول.

وأوصى بسرعة تفعيل آليات مركز 5+5 التدريبي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية الذي سيعزز تطوير بناء القدرات وتقديم المشورة والتعاون البيني؛ لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا وخاصة في بلادنا في مجال الألغام.

كما رحب باختيار ليبيا لتولي مهمة إدارة بحث 2021 تحت عنوان: تداعيات الكوارث والجوائح على أمن فضاء دول 5+5 (سبل التعاون و الدعم المتبادل).

وتقدم بالشكر لكل الجهود الدولية بشأن تسوية الصراع سلميًا في ليبيا وبرعاية الأمم المتحدة، مع الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتثبيت الأمن والسلام والاستقرار بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قواعد دستورية.

وأكد رفضه لعملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي؛ لأنها بوضعها الحالي غير شاملة لكافة الحدود الليبية (البرية و البحرية والجوية)، وغير متوازنة ولا تخدم التوافق.

النمروش وجه بالتهنئة إلى الجمهورية الموريتانية الإسلامية بمناسبة توليها الرئاسة الدورية 2021 لمبادرة 5+5 دفاع متمنياً لها كل التوفيق و النجاح.

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