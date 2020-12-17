ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعًا عبر تقنية الاتصال الافتراضي مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا جون بينيل حيث ناقش الطرفان برامج الوكالة في ليبيا وسبل التعاون بين البرلمان والوكالة.

العقوري أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب حرص لجنة الخارجية على دعم برامج الوكالة، حاثًا على إعطاء الأولوية لدعم مشاريع الشباب والفئات الضعيفة، وكذلك تطوير قدرات مجلس النواب الليبي ومحاربة الفساد ودعم الإصلاحات التشريعية.

وبدوره، أكد بينيل على استعداد الوكالة للتعاون مع مجلس النواب واهتمامها بشكل خاص بدعم جهود الانتخابات، واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق من أجل زيادة حجم برامج الوكالة في ليبيا والاتفاق على أولويات تلك البرامج.

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