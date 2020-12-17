انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية (صورة)

انطلاق المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية (صورة)

السعودية – انطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض. وقد دشن وزير الصحة توفيق الربيعة الحملة بتلقيه أو جرعة من اللقاح.

وقال الربيعة بعد تلقيه اللقاح: “أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق.. خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم”.

واعتبر أن “اليوم بداية انفراج الأزمة”، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على “رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة وعلى حرصه على صحة المواطن والمقيم”.

وأكد الربيعة، يوم أمس الأربعاء، إن المملكة تسلمت شحنتين من لقاحات كوفيد-19 يوم الأربعاء، وستبدأ توزيع اللقاح خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكانت سلطات الصحة السعودية قد سجلت الأسبوع الماضي لقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + “رويترز”

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