بريطانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقا بشأن العمليات الجمركية بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي

بريطانيا والولايات المتحدة توقعان اتفاقا بشأن العمليات الجمركية بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي

إنجلترا – وقعت بريطانيا والولايات المتحدة امس اتفاقا بشأن العمليات الجمركية يضمن استمرار تدفق التجارة بسلاسة بين البلدين عندما تخرج بريطانيا بالكامل من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة البريطاني جيسي نورمان، في بيان، “هذا اتفاق مهم يضمن الاستمرارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف أن ذلك يظهر مدى قوة العلاقات الجمركية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأكد جيسي نورمان أن الاتفاق يسمح باستمرار التعاون في مكافحة المخالفات الجمركية عن طريق تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

كما أشار وزير الخزانة البريطاني إلى أن الاتفاق يوفر الأساس القانوني لبرامج لتسهيل تدفقات التجارة للمستوردين والمصدرين.

المصدر: رويترز

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