ليبيا – عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس اجتماعًا مع وزير مالية الوفاق فرج بومطاري، ووكيل وزارة تخطيط الوفاق محمد الزيداني، ووكيل وزارة إقتصاد الوفاق رجب خليل.

السراج أعرب بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق عن ارتياحه لالتئام مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعد انتظار دام لسنوات، ليستجيب لمطلب كان ملحًا بتوحيد سعر صرف الدينار.

واعتبر القرار ركيزة للإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها وتم الاتفاق بشأنها واعتمدت في سبتمبر 2018، مبينًا أن الحكومة انتهجت هذا المسار في أكتوبر 2018 والذي يستهدف تصحيح ومعالجة التشوهات في الوضعين النقدي والاقتصادي، واتخاذ الاجراءات المطلوبة لمعالجة الآثار المترتبة على تنفيذه.

وخلص السراج إلى أن الوقت بات مناسبًا لوضع خارطة طريق لاستئناف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرضية صلبة؛ حيث يعد توحيد سعر الصرف الذي أُقرَّ أمس الأربعاء من أهم مقومات نجاحه.

وتناول الاجتماع أثر هذا التوضيح معالم ومراحل خارطة طريق للوصول إلى الاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود مع ضمان حاجات المواطن الأساسية وفي مقدمتها الأمن الغذائي والدوائي.

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