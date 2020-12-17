العراق – نفت قيادة عمليات بغداد، امس إسقاط السفارة الأمريكية طائرة عراقية مسيرة تابعة لها، فيما أكدت ضرورة عدم تداول الأخبار إلا من مصادرها الرسمية.

وقالت القيادة في بيان صحفي: “لا صحة لما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات بغداد من قبل منظومة دفاع السفارة الأمريكية”.

وأضافت، أن “الخبر عار عن الصحة وندعو وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تداول الأخبار واعتماد المصادر الرسمية”.

يذكر أن صحفيين وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبراً يفيد بإسقاط السفارة الأمريكية في بغداد طائرة مسيرة تابعة لقيادة عمليات العاصمة.

المصدر: RT

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